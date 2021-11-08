Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları

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Heyecanla beklenen toplantı başladı! Masada asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge.

G-20 LİDERLER ZİRVESİ GÖRÜŞMELERİ

Yoğun gündemle toplanan Kabine'nin ilk gündem maddesi dış ilişkiler olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları ele alınacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Diğer bir konu başlığı ise olası sınır ötesi operasyon olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET, EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

Kabine'nin en önemli konularından biri de ekonomi. Buna göre; artan gıda fiyatları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge toplantıda konuşulacak.

YERLİ AŞI

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan olacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracak.