Son dakika ekonomi: BBVA gelecek dönem hedeflerini, düzenlediği "Yatırımcı Günü"nde paylaştı

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA, yatırımcılarına yönelik düzenlediği "Yatırımcı Günü"nde 2021-2024 dönemi için hedeflerini paylaştı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, BBVA CEO'su Onur Genç ve Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ katıldı. Etkinlikte Recep Baştuğ, Türkiye'nin ekonomik görünümü, potansiyelinin yanı sıra, Garanti BBVA'nın performansını, rekabet avantajlarını ve stratejisini yabancı yatırımcılara anlattı.

BBVA, 2024 yılına kadar verimlilik, karlılık ve temettü dağıtımı açısından somut değer yaratacak alanlarda güçlü hedefler koydu. 2025 yılına kadar 200 milyar avro sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü vurgulayan BBVA, 2024 yılına kadar 10 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyor. BBVA ayrıca, temettü dağıtım politikasını değiştirerek, temettü dağıtım oranını yıllık konsolide olağan karının yüzde 40-50'sine yükseltti.

Açıklamada yatırımcı gününde yaptığı konuşmasına yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "BBVA, benzeri görülmemiş bir değişimin getirdiği büyüme fırsatlarını yakalamak için eşsiz bir konuma sahip. Dijitalleşmedeki liderliğimiz, müşterilerimizin finansal sağlığını iyileştirmek için sunduğumuz çözümler ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz; hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma değer yaratan en güçlü yanlarımız." ifadesini kullandı.

Bulundukları ana pazarlardaki büyüme planlarına da değinen Villa, Türkiye özelinde pazar payı ve karlılıkta liderliği koruma hedeflerini yatırımcılarla paylaştı.

Villa, bu hafta duyurusu yapılan, Garanti BBVA'nın kalan yüzde 50,15'ini satın almak için gönüllü pay alımı teklifini hatırlatarak Türkiye'nin stratejik bir pazar olduğunu ve uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.

BBVA CEO'su Onur Genç ise, "Uzun vadeli hedeflerimizden de anlaşılacağı üzere BBVA, Avrupalı rakipleri arasında en güçlü hedefler koyan banka. Verimlilikteki liderliğimizi pekiştiren değer yaratımıyla daha büyük ve daha karlı bir banka olacağız." ifadesini kullandı.

Bu büyüme stratejisinin dijital kanal kullanımının hızlanması ve dünyanın karbondan arındırılması gibi toplumu etkileyen köklü değişikliklere dayanacağını belirten Genç, bu açıdan BBVA'nın büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve karlı büyümeyi teşvik etmek için eşsiz bir konumda olduğunun altını çizdi.

Türkiye uzun vadede önemli potansiyel barındırıyor

Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ ise uzun vadede Türkiye'nin potansiyel büyümesinin yüzde 3,5 olmasını beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu oran, Avrupa'nın büyüme oranından da yüksek. Dolayısıyla, Türkiye'nin coğrafi açıdan Avrupa Birliği'ne yakınlığı, üretim ve küresel ticaret merkezi konumu bankacılık sektörü açısından büyük potansiyel yaratıyor."

Türkiye'nin genç nüfusu ve dinamizmi ile dijitalleşme alanında da büyüme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmeye yatkın nüfusumuz, ülkemizin dijital dönüşüme ve yeni teknolojik trendlere hızlı adapte olmasını sağlıyor. Öte yandan Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 30'unun hala banka hesabının olmaması, önümüzdeki dönemde finansal kapsayıcılığın artması ve müşteri tabanının büyümesi açısından sektörün büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hane halkı borçlanmasının yüzde 17 ile Avrupa Birliği ortalamasının (yüzde 69) altında kalması da Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin de iyi olduğuna işaret ediyor."

Baştuğ, stratejik bir pazar olarak Türkiye'nin uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını ve bankacılık sektörünün de bu büyümeye eşlik edeceğini belirterek, "Aktif büyüklüğe göre Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti BBVA, TL krediler açısından da en büyük özel banka." dedi.