Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu

03.01.2023 10:30

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 16,25 artış olacakken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMURA YÜZDE 16,47 ZAM

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

REFAH PAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.

ERDOĞAN, "ZENGİNLİĞİMİZİ HER KESİME YANSITMAKTA KARARLIYIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yüzde 55 oranında artışla asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.

YORUMLAR (1)
500
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı yüzde 16,47 olarak belli oldu' Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı yüzde 16,47 olarak belli oldu' Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı

Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Leicester City'nin gözden çıkardığı Çağlar Söyüncü, İspanya devine çok yakın!
10:14 Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu
10:04 Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu
10:00 Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı
09:55 Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
09:49 Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir
09:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in babasını arayarak başsağlığı diledi
09:22 Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi
09:13 Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti
09:13 1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 10:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement