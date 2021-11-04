Son dakika haber... Adana'nın takım elbiseleri 26 ülkede erkekleri giydiriyor

Tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli bir yere sahip Adana'da faaliyet gösteren işletme, ürettiği takım elbiseleri 26 ülkeye ihraç ediyor.

Firma sahibi Mahmut Sözütek, AA muhabirine, 2012 yılında faaliyete başladıklarını ve o günden bu yana erkek giyimi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Şu an 200'e yakın personelle yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Sözütek, işletmelerinde ayda 18-20 bin arasında takım elbise diktiklerini belirtti.

Kumaşın takım elbiseye dönüşümüne kadar 13 farklı işlemden geçtiğini anlatan Sözütek, şöyle konuştu:

"Ayda 18-20 bin arasında takım elbise üretiyoruz, bu da yaklaşık 55-60 bin metre arasında kumaşa tekabül eder. Bir o kadar da astar ve iç malzeme kullanıyoruz. Bir takım elbisenin üretilmesi sadece kumaşı ya da yapılan birtakım işçilik ziyade çok ciddi iç ham maddelerinden oluşuyor. Bu da birçok sektörü ve istihdamı etkiliyor."

-" 26 ayrı ülkeye ihracatımız var"

Kalitesiyle dikkati çeken ürünlerine çok fazla talep geldiğini dile getiren Sözütek, şöyle devam etti:

"Üretimimizin yüzde 40'ı şu an da ihracata gidiyor, yüzde 60'ı iç pazarda. Önemli Türk markalarına da hizmet ediyoruz, koleksiyon hazırlamalarına yardımcı oluyoruz. 26 ayrı ülkeye ihracatımız var, bunların yaklaşık 16'sı Orta Doğu ve Afrika ülkesi, Tunus, Fas Cezayir gibi. Ayrıca, Amerika, Kanada, Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya, Danimarka bunlar bizim ihracat yaptığımız belli başlı ülkeler."