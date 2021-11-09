Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|1,335038
|-0,02
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032690
|-0,02
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,057323
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,119962
|-0,21
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,422781
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,177082
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,866799
|-0,29
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,296174
|-0,23
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,419737
|-0,16
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,105368
|-0,12
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|1,703903
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,961353
|-0,16
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,638346
|-0,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,149272
|-0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,038214
|-0,04
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,811017
|-0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,120968
|-0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi