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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22.12.2021 15:27
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,103348-25,33
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,986300-25,25
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,548165-24,79
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,104717-24,78
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu4,351472-24,77
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF73,607650-29,39
QNB Finans Portföy Altın BYF64,937470-27,43
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.226,651563-27,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF60,106553-26,36
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,482652-9,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,157615-25,90
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,469210-25,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,073591-24,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,063741-24,62
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,460014-24,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,096028-24,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,220312-24,06
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,234079-24,05
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,109501-23,45
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,159736-23,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,640528-25,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,147825-25,73
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,795445-24,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,226971-24,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,182329-24,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,099627-26,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,009385-24,99
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,440450-24,85
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,908463-24,47
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,475926-23,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu6,163678-26,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,103975-26,37
Fiba Portföy Altın Fonu0,062040-26,21
Inveo Portföy Altın Fon1,544089-26,17
İş Portföy Altın Fonu0,080020-25,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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