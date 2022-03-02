Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşı tedirginliği sürerken güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 33.477,94 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 4.326,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 13.594,32 puana yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken, dünya genelinde Rus şirketlerine ve ortaklıklarına karşı alınan tavır güçlenerek devam etti.

Savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ekonomi üzerindeki etkisi de atarken, petrol fiyatlarındaki yükseliş hızını korudu.

ABD'de dün 7 yılın en yüksek seviyesini gören Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, bugün de yükselişini sürdürdü ve yüzde 5'e yakın artarak 108 dolar seviyelerinden işlem gördü. Brent petrolün varili de yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 110 doları aştı.

Artan enerji maliyetleri enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri de artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell mart toplantısında faiz artırımının uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı konuşmanın metni yayımlanan Powell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ise ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve durumu yakından izleyeceklerini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 475 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.