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Son dakika haber | Türkiye'nin yatırım devi InvestCo Holding halka açılıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'nin yatırım devi InvestCo Holding halka açılıyor

21.02.2022 09:02
Son dakika haber | Türkiye'nin yatırım devi InvestCo Holding halka açılıyor

Bir son dakika haberine göre Her biri alanında söz sahibi, sektörlerinin önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıran InvestCo Holding halka açılıyor.

Her biri alanında söz sahibi, sektörlerinin önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıran InvestCo Holding halka açılıyor. Sabit fiyatla borsadan satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda, 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba tarihlerinde INVES.HE koduyla talep toplanacak. Halka arza katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek.

Şirket, 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Sermaye artırımına konu olan 37 milyon 500 bin adet nominal tutardaki paylar 24 liradan sabit fiyatla satışa sunulacak. 900 milyon lira öngörülen halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girecek.

Öz kaynağı 2 milyar 468 milyon, karı 1 milyar 678 milyon

Paylarının yüzde 20'lik kısmını borsaya taşımayı planlayan InvestCo Holding'in 2021 yılı net dönem karı 1 milyar 678 milyon lira olarak gerçekleşti. Finansal borcu bulunmayan şirketin özkaynakları 2 milyar 458 milyon lira. Halka arz sonrası ise şirketin özkaynakları 3 milyar 353 milyon liraya yükselecek. 2011 yılında kurulan şirket, birçok alanda gerçekleştirdiği doğrudan veya dolaylı yatırımlarla Türkiye'nin önde gelen yatırım şirketlerinden biri haline geldi. Yatırımlar arasında Verusa Holding, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pan Teknoloji, ENDA Enerji Holding ve Investat Holding Limited (Londra-Birleşik Krallık) yer almakta olup, bu yatırımlar bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Yatırım yapılan şirketler, faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmekte olup ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlıyor.

"Yeni yatırımlarla daha hızlı büyüyecek"

Şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde halka açılmayı planlayan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamını yatırım ve mali yapının güçlendirmesine yönlendirecek. Bu çerçevede yüzde 60'lık kısmını teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam oluşturacak, döviz girdisi sağlayacak yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor.

Halka arz gelirinin kalan yüzde 40'lık kısmını ise şirketin mevcut yatırımlarının büyüme stratejine temel oluşturacak finansal yapıların güçlendirilmesine yönelik sermaye olarak kullanmayı hedefliyor.

Bu kapsamda InvestCo Holding, mevcut yatırımları arasında yer alan Pan Teknoloji bünyesinde teknoloji ve yazılım alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeyi ve Investat Holding Limited'in bünyesinde yabancı şirket ortaklıkları ve satın almalar yapmayı hedefliyor. Şirket, halka arz sonrası bir yıl süre ile bedelsiz sermaye artırımı ve temettü dağıtımı dışında dolaşımdaki hisse adedini artıracak herhangi tasarrufta bulunmayacağını taahhüt ediliyor.

InvestCo Holding ayrıca, 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 7 milyon 500 bin adete kadar pay alımı yapabilecek. - İSTANBUL

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Halka arz, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Türkiye'nin yatırım devi InvestCo Holding halka açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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