Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,15114
|10,90
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,091406
|10,42
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,15667
|9,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,160521
|9,87
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,082358
|9,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,095766
|9,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,02834
|5,58
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,030993
|4,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013356
|3,65
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012574
|1,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014698
|8,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088836
|8,17
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014549
|4,71
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088057
|4,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,044339
|4,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,119815
|8,23
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,056792
|7,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,195313
|7,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,123204
|7,05
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,049239
|7,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,048857
|9,95
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014626
|8,00
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048183
|3,50
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033337
|3,40
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,019593
|3,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,080420
|10,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,080764
|10,98
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,089018
|10,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,050079
|10,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,083439
|10,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036640
|0,32
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029858
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027218
|0,30
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082794
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082944
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015166
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018291
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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