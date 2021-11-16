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Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması

16.11.2021 19:30

Son dakika haber... Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması "Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net biçimde gösteriyoruz" "Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir...

Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması

"Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net biçimde gösteriyoruz"

"Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, salgının küresel ekonomiye etkileri gibi konularda açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlılığın net biçimde gösterildiğini ifade eden Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir" ifadelerini kullandı.

"Üretim, yatırım, büyüme ve istihdam göstergelerinde, pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk"

Son iki senedir tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Elvan, "Yaşadığımız küresel salgın; insan sağlığına olan etkilerinin yanında, maalesef küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Dünya genelinde yüz milyonlarca iş kaybı oldu, ekonomilerden trilyonlarca dolar silindi ve küresel yoksulluk son çeyrek asırda ilk defa arttı. Mevcut durumda; küresel bir canlanmaya şahit olsak da, önümüzde hala önemli riskler bulunuyor. Salgının en kötü dönemlerini geride bırakmış olabiliriz, ancak son gelişmeler bir süre daha salgınla yaşamak zorunda olacağımızı gösteriyor. Böylesine zorlu bir dönemde, yaşadığımız bir takım sorunlara rağmen, başarılı bir performans gösterdik. Üretim, yatırım, büyüme ve istihdam göstergelerinde, pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Salgın sürecinde uyguladığımız özenli ve seçici kamu maliyesi politikaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir" dedi.

"Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz"

Enflasyonla mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Elvan, "Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm, enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Her zaman altını çizdiğim üzere, biz özel sektör öncülüğünde; dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor" diye konuştu.

"Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net biçimde gösteriyoruz"

Bakan Elvan, "Karşımızdaki enflasyonun; arz ve talep kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Her bir kök nedene karşı uygulanacak politika seti de farklılaşmak durumunda. Dolayısıyla her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır" sözlerini ifade etti.

Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Döviz Kuru, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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