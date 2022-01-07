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Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü

07.01.2022 14:47
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü

Son dakika ekonomi haberi... KAYSERİ'de iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkedir.

KAYSERİ'de iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan " Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkedir. Yaptığımız yatırımla dışa bağımlılık oranı, yüzde 80'den yüzde 20'ye düşmüştür " dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması' programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

'SALGIN ETKİSİYLE YAŞANAN KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ'Bakan Yardımcısı Gürcan "2003-2020 yıllarında dünya yüzde 3,4, Türkiye ise yüzde 5,2 büyümüştür. Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkedir. 2020 yılında Çin 2,3 büyürken, Türkiye'de bu büyüme yüzde 1,8 oranındadır. Aynı zamanda Türkiye; salgının etkisinden en hızlı kurtulan, büyüyen ülkeler arasında yerini almıştır. İstihdamda salgın etkisiyle yaşanan kayıplar, telafi edildi. Muhalefet, Türkiye ekonomisinin bozulduğunu ve şirketlerin kapandığı iddia ediyor. Ancak 2020 yılında 102 bin şirket kurulurken, 15 bin 900 şirket kapandı. 2021 yılında ise 99 bin şirket açılırken, 12 bin 400 civarında şirket kapanmış. Yine ülkemizde 2018'de bin 109 firma konkordato ilan ederken, 2021 yılında bu sayı 290'a düşmüştür. Türkiye, salgın döneminde işletmeleri ve vatandaşları en çok destekleyen ülkelerden birisi olmuştur. Yaptığımız yatırımla dışa bağımlılık oranı, yüzde 80'den yüzde 20'ye düşmüştür" diye konuştu.'ÖNLEMLERİ ÇOK POZİTİF BULUYORUZ'Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da şunları söyledi: "Pandeminin getirdiği hammadde, konteyner, navlun krizi, emtia fiyatlarında yüksek artış, enerji krizi, yüksek enflasyon ve koronavirüsün yeni mutasyonları gibi birçok olumsuzlara rağmen hedefimizi; 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamının biraz üzerinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerekir. Yeter ki, arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri de çok olumlu ve pozitif buluyoruz" ifadelerini kullandı.'VERGİ İNDİRİMİ BÜYÜK BİR MEMNUNİYET YARATTI'

? Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de şöyle konuştu: "Yıllardır hem işveren hem de çalışan kesiminin talep etmiş olduğu asgari ücrete tekabül eden vergi indiriminin bu dönemde yapılmış olması, hem işveren hem de çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Yine kurumlar vergisinde imalat sanayi ve ihracatçılarımız için yapılacak olan yüzde 1'lik indirim, yapılması düşünülen kurumlar vergisi ve KDV ile ilgili kapsamlı çalışmaları da sanayimiz ve ihracatımızı geliştirme yönünde olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum."


- Kayseri
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü - Son Dakika
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