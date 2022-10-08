Son dakika haberi! Başkan Altay: "Üreterek ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Başkan Altay: "Üreterek ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız"

08.10.2022 00:57
Son dakika haberi! Başkan Altay: "Üreterek ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız"

Son dakika ekonomi haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçeden daha önce başvurusu alınan çiftçilere yüzde 50 hibeli 286 ton Macar Fiği Tohumu ve korunga desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçeden daha önce başvuru su alınan çiftçilere yüzde 50 hibeli 286 ton Macar Fiği Tohumu ve korunga desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla Konyalı çiftçilere olan desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda daha önce başvurusu alınan çiftçilere Macar Fiği ve korunga tohumları teslim edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yaptıkları desteklemeler ile Konyalı üreticiye ve ekonomiye katma değer ürettiklerini söyledi.

"Üreticimiz için çiftçimiz için bereketli olsun"

Başkan Altay, "Hedefimiz kırsalda yaşayan üreticilerimizin gelirini ve refah seviyesini artırmak. Temmuz ayında aldığımız başvuruları neticelendirdik. 2022 yılında ilk destek kalemimiz olan Macar Fiği ve Korunga dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevesinde 31 ilçe ve mahallelerinde başvurusu aldığımız bin 553 çiftçimize yüzde 50 hibe destekli 286 ton sertifikalı Macar Fiği ve Korunga desteklemesi yapıyoruz. Amacımız, kıraç ve verimsiz arazilerin az su tüketen bitkilerle desteklenmesiyle bu arazileri tarımsal üretime dahil etmek. Desteklemelerin üreticimiz için, çiftimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Başkan Altay'a teşekkür

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Büyükşehir Belediyemiz Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra tarımla ilgili bütçesini ayırıyor ve her yıl tarıma büyük destek sağlıyor. Bugün yapılan 290 tona yakın tohum desteği nedeniyle Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz." dedi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta dünyada yedinci sırada. Sürdürülebilir bir hayvancılığın gerçekleşmesi açısından kaba yem ihtiyacı çok önemli yer teşkil ediyor. Bunun oranları da yüksek. Üretim maliyetlerini aşağı çekmesi açısından bugün dağıtılan tohumlar kaba yem ihtiyacımızı karşılayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üreticiler olarak bizlere çok büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

Hayvancılıkta büyük sorun oluşturan kaba yem açığının kapatılması için yapılan Macar Fiği ve korunga tohumu desteklemesi ile bölgemizde 28 bin 360 dekar alanda ekim yapılacak. Bu üretimle ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyon TL katkı sağlanması öngörülüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Başkan Altay: 'Üreterek ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız' - Son Dakika

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