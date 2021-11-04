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Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı

04.11.2021 11:01
Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı

Gelen son dakika haberlerine göre Bitkisel bazlı organik gıda üreticisi SAF Nutrition, 5 milyon dolar değerleme üzerinden çıktığı yatırım turunu tamamladı.

Bitkisel bazlı organik gıda üreticisi SAF Nutrition, 5 milyon dolar değerleme üzerinden çıktığı yatırım turunu tamamladı. Belis Üstünel Tacir, Şule Zorlu ve Yavuz Yürür'den toplam 350 bin dolar bireysel yatırım aldıklarını açıklayan SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, "Organizasyonumuzu genişleterek yurt dı-şında büyümeye odaklanacağız. Bunun ilk adımını Almanya'da attık" dedi.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin büyüme hızı, yatırımcıların ilgisini artırdı. Star-tupCentrum'un hazırladığı Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, bu yılın ilk yarısında girişimlere yapılan yatırımlar, 2020'nin aynı dönemine göre 7 kat artarak 704 milyon dolara yükseldi. Yatırımların 2022'de 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Girişimcilik ekosisteminin, teknolojinin yanı sıra yiyecek ve içecek gibi farklı sektörlerle gelişimini sürdürdüğünü belirten SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, "Yatırım turuna, 2 yıl önce 22 ürünle doğal ürünler pazarına giren yerli bir girişim olarak yazdığımız başarı hikayesiyle çıktık. Kasım başı itibarıyla Belis Üstünel Tacir, Şule Zorlu ve Yavuz Yürür'den toplam 350 bin dolarlık yatırım aldık. Buradan aldığımız güçle, Almanya'dan başlayarak yurt dışına açılacağız" diye konuştu.

DOĞRU İŞ FİKRİ VE MODELİYLE BAŞARI KAÇINILMAZ

Girişimcilik ekosisteminde doğru iş fikri ile modelinin, yatırımlar ve yüksek büyüme hızıyla buluşmasının önemine dikkat çeken Tolga Tunçsav, "Henüz 2 yıllık bir marka olmamıza rağmen, kısa sürede gösterdiğimiz hızlı büyüme ve gelişim, yeni yatırımları beraberinde getirdi. Aldığımız bu bireysel yatırımlarla global marka olma yolundaki adımlarımızı hızlandıracağız. Organik yiyecek ve içecek pazarının 2022'de küresel bazda 327,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de bu pazardaki payımızı artıraca-ğız" dedi.

PAZAR PAYIMIZ ARTIYOR

SAF Nutrition'ın 2020 yılında Stevie Awards'tan Yiyecek-İçecek kategorisinde aldığı "Bronz Ödül" aracılığıyla, başarısını ulusal ve uluslararası ölçekte tescillediğini hatır-latan Tolga Tunçsav, "Geliştirdiğimiz güvenilir ve inovatif ürünlerle kısa sürede tüke-ticilerle duygusal bir bağ oluşturduk. Bu sayede yurt içinde yüksek bir marka bilinir-liği elde ettik. Yeni yatırımlarımızla global pazarda da kısa sürede bilinirlik kazanmayı hedefliyoruz" dedi.


Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı
Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bitkisel bazlı gıda üreticisi 5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı - Son Dakika
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