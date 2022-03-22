Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti

22.03.2022 15:09
Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrika'da incelemede bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrika'da incelemede bulundu.

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'in ticaretten sanayiye kadar bir çok alanda önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in sadece Türkiye'de değil dünyada da yıldızı yükselen bir şehir olduğunu belirten Bilgin, bu yüzden geleceğe güvenle bakıldığını vurguladı.

Model Fabrikaların akıllı teknolojilerle donatıldığına işaret eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Model Fabrikaların bir de öncü karakterleri var. Yani endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyor. Yeni bir üretimin tarzı getiriyor. Tabi ki her değişimin sorunları var. Bugün Türkiye'de değişimin sorunlarının yoğun yaşandığı, üstelik pandemi sonrası ekonomik krizlerin dünya çapındaki dalgaların etkisinde kalarak yaşadığımız bir dönemdeyiz ama çok şükür bunlara cevap verecek güçteyiz. Her yerde değişim vardır. Her yerde değişimler sorun yaratır, sorunlar meydana getirir. Önemli olan sorunları çözme kabiliyetine sahip olmaktır. İkinci önemli nokta da değişimi yönetme kabiliyetine sahip olmaktır. Biz Türkler 21. yüzyılda hem değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetecek akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Model Fabrikanın da bunun örneği olduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı elbette dinleyeceğiz, anlayacağız, çözeceğiz. Çözemeyeceğimiz sorun yoktur, bilmenizi isterim."

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrika'daki programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İŞKUR Genel Müdürü Vekili Oğuz Kağan Güldoğan, oda başkanları ve iş insanları katıldı.

Bakan Bilgin, beraberindekilerle Merinos Fabrikasını da ziyaret ederek, üretim tesisinde incelemede bulundu, işçilerle yemek yedi.

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti
Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti
Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti
Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Gaziantep'teki Model Fabrika'yı ziyaret etti - Son Dakika


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