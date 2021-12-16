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Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor

16.12.2021 09:19
Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor

Son dakika haberine göre Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, bugüne kadar eğitim verdikleri kişilerin tamamını istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, bugüne kadar eğitim verdikleri kişilerin tamamını istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın temellerinin 1988 yılında Bursa'nın köklü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding'in kurucusu Kemal Coşkunöz tarafından atıldığını ifade eden Susuzlu, Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, ağırlıklı olarak meslekieğitim alanında gösterdikleri faaliyetlerle 33 yıldır Türkiye'nin yetişmiş insan gücünü artırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Susuzlu, "Şu an makine teknolojisi, kalıpçılık, katmanlı üretim ve dijital dönüşümün temeli olan veri analizi ve siber güvenlik gibi eğitimler veriyoruz. Yani bir taraftan üretimle ilgili eğitimler verirken, diğer yandan dijital dönüşümle gelecek yeni mesleklere de adapte olmaya çalışıyoruz. Özellikle katmanlı üretim konusunda çalışan Bursa'nın ilk vakfıyız. Katmanlı üretim merkezimizde, öğrencilerimize hem eğitim hem de tecrübe imkanı sunuyoruz. Bu açıdan bakınca birden fazla meslekte eğitimler veriyoruz, ama daha önemlisi, eğitimlerimizden yararlananların ne kadar istihdam edildikleri. Bu konuda da çok gururluyuz, neredeyse yüzde 100'e yakın oranda istihdam gerçekleştiriyoruz" dedi.

"3 yıl sonra işlerin yüzde 52'sini insanlar, yüzde 48'ini bilgisayarlar yapacak"

İsteyen herkesin mesleki eğitim alabileceğini belirten CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, "Ama bizim özellikle ulaşmaya çalıştığımız kesimler, toplumda dezavantajlı görülen, özellikle finansal anlamda zorluklar yaşayan, çalışmak isteyen, fakat çeşitli imaansızlıklar yüzünden istediği alanda eğitim alıp kendisi geliştirememiş kişiler. Dolayısıyla isteyen herkes bizim programlarımıza başvurabilir. Dijital dönüşüm ve sun'i zekanın gelişimi ile birçok mesleğin ortadan kalkması, bir yandan da yeni mesleklerin ortaya çıkması bekleniyor. Henüz çarpıcı bir değişimden söz edemesek de, insan kaynakları alanında dijital dönüşümün etkilerini hissetmeye başladık. Evet, yıkıcı teknolojiler geliyor. Yeni meslekler doğuyor. Bizim de hazırlıklı olmamız gerek. Bu korkulacak bir şey değil. Eğitimle çözebileceğimize inanıyorum. Bize sağlayacağı çok büyük avantajlar olacaktır. Daha kalifikasyonu yüksek, daha insana yaraşır işlerde fırsatlar çoğalacak. Yapmamız gereken, yeni meslekler ortaya çıkarken, bu yeni mesleklere aday olabilmek, gönüllü olabilmektir. Dünya Ekonomik Forumu'nun istatistiklerine göre, şu an işlerin yüzde 70'den fazlasını insanlar yapıyor. Ancak 3 yıl gibi kısa bir süre sonra yüzde 52'sini insanlar, yüzde 48'sini ise bilgisayarlar ve sun'i zeka teknolojileri yapıyor olacak. Bizim bu yüzde 52'ye odaklanıp, daha vasıf gerektiren işlerle ilgili kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Korkmuyoruz. Korkmadan yaklaşıyoruz. Bununla ilgili fırsatlar sunan kurumlar var. Biz de Türkiye'de bu kurumların öncüsü olarak Avrupalı iş ortaklarımızla birlikte yeni meslekleri ve istihdam şartlarını araştıran merkez olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak sadece eğitim ve istihdam faaliyetleri yürütmediklerini belirten Tınmazsoy Susuzlu, "Katılımcılarını kariyer sahibi yapan bir burs programımız var. 'Kariyer sahibi yapan burs programı' diyoruz. Çünkü sadece nakit burs sağlamıyoruz. Aynı zamanda burs alanların stajlarını yapacakları veya iş deneyimi elde edebilecekleri iştirakçi şirketlerle de bağlantıya geçiyoruz. Her birini usta çırak programına tabi tutuyoruz. Çeşitli kişisel eğitimlerle de destekliyoruz. Bunun yanı sıra, pek çok eğitim kanalında ücretli olarak sunulan teknik ve mühendislik eğitimlerini 'eğitim özgürlüktür' düşüncesiyle Youtube kanalımızda da yayınlıyoruz. Şu anda vakfımızda eğitimler sadece yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle değil, sanal gerçeklik (VR) ve çevrimiçi öğrenme uygulamaları ile de veriliyor. Bunun hem bize zaman kazandırdığını görüyor, hem de tecrübe ederek öğrenmenin eğitimlerin etkisinin ciddi bir artış sağladığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor
Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor
Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor
Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor
Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor

geri dönüşüm, İstihdam, Coşkunöz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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