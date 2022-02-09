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Son dakika haberi: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı

09.02.2022 16:20
Son dakika haberi: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı

Son dakika haberi... Turizmi ile öne çıkan Selçuk ilçesi, #EfesBizimdir mottosuyla EMITT'te yerini aldı.

Turizmi ile öne çıkan Selçuk ilçesi, #EfesBizimdir mottosuyla EMITT'te yerini aldı. Kurulan stantta ziyaretçilere Selçuk'un turizmi ve gastronomisi anlatılıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 25'inci kez İstanbul'da kapılarını açtı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan fuarda ülkeler, şehirler ve ilçeler; kültürlerini, doğal güzelliklerini ve tarihlerini tanıtıyor. Efes Selçuk Belediyesi de fuara geniş katılım gösterirken, #EfesBizimdir mottosuyla ziyaretçilerinin karşısına çıktı. 4 gün sürecek fuarda Efes Selçuk Belediyesi, Antik Kent Mutfak sunumu, Art Seramik etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

"Efes Selçuk halkı, yerel yönetimlerin Efes'te daha fazla söz hakkı olmasını istiyor"

Selçuk ilçesinin tarihine ve önemine değinen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,"EMITT'i özlemişiz, bu sene 25'inci yılı. 2 yıl aradan sonra burada bulunmak mutluluk verici. "Efes Bizimdir" sloganıyla burada bulunuyoruz. Efes halkının sesi olmak için geldik. Efes Selçuk halkı, yerel yönetimlerin Efes'te daha fazla söz hakkı olmasını istiyor. Karşılığını bulacak ve kente geri dönebilecek yatırımları ve işlemleri yapabilmemiz adına bunu istiyor. EMİTT fuarı bizim için bu sene başka bir değer de ifade ediyor. Gastronomi anlamında birçok lezzeti barındıran bir kentiz. Çok fazla endemik bitkilerimiz mevcut. Bu endemik bitkilerimizin sonucunda oluşturulan birçok ürünümüz var. Antik kent mutfağıyla da son zamanlarda ilgilenmeye başladık. Acaba Efesliler ne yiyordur? diye düşünüyoruz. Selçuk, Gastronomi anlamında çok değerli bir yer. Bir yeri ziyaret ettiğiniz zaman kültürel ve tarihi değerleri haricinde aynı zamanda yaşamsal değerlerini de görmek istiyorsunuz. Efes Selçuk, bunların hepsini barındıran bir yer, herkesi davet ediyoruz. Söylemek istediğim en önemli şey Efes Selçuk bir bütündür. 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarihten bahsediyoruz. Kibele'den Artemis'ten ve Amazonların kurduğu bir kent bahsediyoruz. 8 bin 600 yıllık zaman içerisinde beylikler dönemi de dahil olmak üzere kesintisiz bir tarih var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Selçuk Belediyesi, İstanbul, Selçuk, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Efes Selçuk Belediyesi EMITT 2022'ye 'Efes Bizimdir' sloganıyla katıldı - Son Dakika
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