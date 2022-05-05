Son dakika haberi! Endüstriyel kaza riskleri ve önlemenin yolları bu sempozyumda tartışılacak - Son Dakika

Çalışma yaşamında çok mühim yere sahip olan endüstriyel kaza riskleri ve bu kazaları önlemenin yolları, Türk imalat sanayinin yüzde 13'üne, kimya sanayinin ise yüzde 27'sine ev sahipliği yapan Kocaeli'de, 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ile masaya yatırılacak.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile gerçekleşecek KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek.

Sektöre yönelik, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken önlemlerle ilgili yönetmelikler, ürün ve hizmetlerin ele alınacağı sempozyuma katılacak olan ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları; bilgi ve birikimlerini, sunum ve paneller aracılığıyla katılımcılarla paylaşacaklar.

Gelişen tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için üretimde oluşan artış, sanayi kuruluşlarının sayısının da her geçen gün artmasına sebep oluyor. Daha çok endüstrileşme, daha çok yeni hammadde, daha çok yeni ürün de beraberinde, büyük endüstriyel kazaların ortaya çıkma ihtimalini getiriyor. Hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren çevre-iş sağlığı ve güvenliği ile endüstriyel güvenlik konularını gündeminde tutan Kocaeli Sanayi Odası da bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Proses Emniyeti Sempozyumu ile bu konudaki farkındalığı daha da artırmayı amaçlıyor.

Sektördeki güvenlik konuları tartışılacak

10-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında iki gün boyunca sürecek 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nde; ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları, bilgi ve birikimlerini sunum ve panellerle katılımcılara sunacak ve katılımcılar ile bir araya gelecekler. Yeni ürün ve teknolojilerin de sergileneceği sempozyum, katılımcılara yeni iş bağlantıları kurma ve potansiyel müşterileri bir araya getirme fırsatı sunacak. İlgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin sektörle paylaşılacağı sempozyumun ana başlıkları arasında, SEVESO III Direktifi, ATEX Direktifleri, Basınçlı Kaplar/Ekipmanlar, CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği, REACH Tüzüğü/KKDİK Yönetmeliği ve Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Etkileri gibi etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken önlemler yer alıyor.

"Endüstriyel kazalara karşı farkındalığın artırılması önemli"

Sempozyuma dair görüşlerini paylaşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Büyük endüstriyel kazaların günümüzde tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer aldığını görüyoruz. Ülkemiz özelinde bakarsak gerek 2020'de Sakarya Hendek'te gerekse çok yakın zamanda Tuzla'da yaşanan endüstriyel kazalar, hepimiz için ders niteliğinde. Birçok can ve mal kaybına hatta çevre felaketine neden olabilen, etkileri oldukça sarsıcı olan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi veya olay sonrasında olabilecek etkilerin minimum seviyede tutulabilmesi amacıyla farkındalığın artırılması, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanmasıyla mümkün. Bu noktada devletimiz ve sanayicimiz arasında var olan iş birliğinin daha da güçlendirilmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

"En fazla SEVESO kuruluşuna sahip ülke Türkiye"

Diğer afetlerden farklı olarak endüstriyel kazaların, iyi bir planlama ve hazırlık ile önlenebilir ya da etkilerinin en aza indirilebilir olaylar olduğunu belirten Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin en fazla üst ve alt seviyeli SEVESO kuruluşuna sahip 5. Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, SEVESO kuruluşlarının sayısı karşılaştırıldığında Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya'nın ardından en fazla SEVESO kuruluşuna sahip 6'ncı Avrupa ülkesi. Öyle ki kendisinden sonra gelen Hollanda'yı bile, sahip olduğu SEVESO kuruluşu açısından ikiye katlıyor. Ülkemiz birçok Avrupa ülkesine nazaran daha fazla sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyor ancak bu, aynı zamanda tehlikelerle karşılaşma ihtimalimizin de daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum da bize, endüstriyel kazaları önlemek ve bu kazaların etkilerini azaltmak için çok çalışılması gerektiğini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Afetlere karşı projeler geliştirdik"

AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden biri olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) konusunda da KSO olarak 2013 yılından beri özverili bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kocaeli olarak özellikle kimya, otomotiv, metal, plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörlerde ne kadar önemli pay sahibi olduğumuzu düşünürsek, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13'ünü üreten ve kimya sanayinin yüzde 27'sini barındıran ilimiz için; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile endüstriyel kaza konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren bu konuları gündemimizde hep ilk sıralarda tuttuk. Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranarak birçok projeye imza attık. Bunlardan biri kapalı çevrim telsiz projesi olan APELL Projesi oldu. Bu yıl da güncelleyerek devam edeceğimiz proje çerçevesinde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebilmektedir. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile endüstriyel kaza risklerini önleme konularında birçok pilot proje ve ilk uygulama, ilimizden başlayarak Türkiye geneline yayılıyor. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi de tüm bu sürdürülebilir faaliyetlerimizin adeta bir buluşma noktası ve sektöre yol gösteren bir misyon üstlenmiş durumdadır."

2 gün sürecek programda yer alan konuşmalara dair detaylar, http://prosesemniyeti.org/2022/3-Sempozyum-Programi/ linkinde görülebiliyor. - KOCAELİ