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Son dakika haberi... Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

29.11.2021 08:56
Son dakika haberi... Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni varyant ve enflasyona dair endişelerle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftada yoğun veri gündemi ile para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin fiyatlamalarda etkili...

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni varyant ve enflasyona dair endişelerle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftada yoğun veri gündemi ile para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğuna işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına dair özette ise ekonomiye yönelik cömert para politikası desteğinin, iyileşen enflasyon görünümüne bağlı olarak gelecekte yeniden değerlendirilmesi ve bankanın duruşunun zaman içinde nötr bir noktaya getirilmesi gerektiği belirtilirken, son fiyat baskısının beklenenden daha kalıcı olabileceği vurgulandı.

Fed ve ECB'nin son toplantılarına dair detayların ardından enflasyonist endişelerin artması ve bu paralelde merkez bankalarının para politikalarında beklenenden önce sıkılaşmaya gidebileceği endişeleri pay piyasalarında düşüşleri beraberinde getirdi. Haftanın sonuna doğru Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış Omikron varyantının görülmesinin ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin seyahat yasaklarını devreye alması, söz konusu düşüşleri derinleştirirken para politikalarına ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme getirdi.

Analistler, enflasyonda uzun süreli ve kalıcı yükseliş beklentilerinin güçlendiği bir ortamda Omikron varyantı endişelerinin, para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Yeni varyantın seyrinin ve ülkelerin alacağı tedbirlerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın yapacağı değerlendirmelerin para politikalarına ilişkin beklentiler açısından önemli olacağını, hafta boyunca açıklanacak verilerin ise oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bu hafta Avro Bölgesi ile ABD'de enflasyon, işsizlik oranı, tüketici güven endeksi ve hizmet sektörü ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, yurt içinde ise 3. çeyrek büyüme ve enflasyon verileri açıklanacak.

Bu gelişmelerle geçen hafta cuma günü yarım gün açık olan New York borsasında endeksler yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Haftalık bazda bakıldığında ise Nasdaq endeksinde yüzde 3,52, S&P 500 endeksinde yüzde 2,20 ve Dow Jones endeksinde yüzde 1,97 düşüş yaşandı. Dolar endeksi geçen hafta 96,9 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haftayı 96,1'den tamamlarken, yeni haftaya 96,3 seviyelerinden başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise geçen hafta yüzde 1,67'yi test etmesine karşın yeni varyanta ilişkin endişelerle cuma günü sert düşerek yüzde 1,48'in altını görürken, bugün yüzde 1,53 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni haftanın pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında geçen hafta boyunca enflasyon endişeleri ve bu paralelde merkez bankalarının erken bir sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle 1,1186'ya kadar gerileyen avro/dolar paritesi, cuma günü Omikron varyantına yönelik haber akışıyla kayıplarını telafi ederek yeniden 1,13'ün üzerine çıktı. Pay piyasaları tarafında ise cuma günü yüzde 4'e varan sert düşüşle haftalık bazda kayıplar Almanya'da DAX endeksinde yüzde 5,59, İtalya'da MIB 30 endeksinde yüzde 5,43, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 5,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 2,49'a ulaştı. Avro/dolar paritesi bugün yüzde 0,4'lük düşüşle 1,1280'den işlem görürken, Avrupa endeks vadeli kontratlarının yeni haftaya alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Asya tarafında, geçen hafta Çin'de ekonominin daha da yavaşlayacağı beklentileri artarken, ülke merkez bankasından gelen destek sinyalleri Şanghay bileşik endeksini destekledi. Artan Kovid-19 vakalarının negatif etkileri karşısında Japonya'da 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (314 milyar dolar) ek bütçe onaylandı. Bu gelişmelere karşın geçen hafta sert düşen Asya borsalarında, bugün de satıcılı seyrin devam ettiği görülüyor. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 1 düşüşle seyrediyor.

Emtia tarafında, geçen hafta cuma günü Omikron varyantına yönelik endişelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12'ye yakın değer kaybederek 71,7 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından, bugün yüzde 3,5'lük artışla 74,2 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise geçen haftayı yüzde 3'e varan düşüşle 1.792 dolardan tamamlarken, bugün yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 2,35 değer kaybetse de üst üste 7'nci haftayı da yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,25 artışla 1.776,41 puandan kapandı. Geçen hafta 11,00-13,50 bandında hareket eden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,48 seviyelerinden işlem görüyor.

Bugün Omikron varyantına yönelik haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı değerlendirmelerin piyasa fiyatlamaları açısından önemli olacağını belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

16.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi

23.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Cuma, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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