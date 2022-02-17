Son dakika haberleri... Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin tarafların yaptığı çelişkili açıklamalar risk algısının artmasına neden olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan ocak ayı toplantı tutanakları pay piyasalarındaki kayıpları nispeten sınırladı.

Fed'in faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösteren tutanakların, daha önceden fiyatlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" yönlendirmeleriyle uyumlu mesajlar vermesi, atılacak adımların "beklenenden daha şahin" olmayacağına işaret etti.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ocakta yıllık bazda ihracat yüzde 9,6 artarak beklentilerin altında kalırken, dış ticaret açığı da 2,2 milyar yenle tahminlerin üzerinde geldi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.468 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 2.744 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 27.233 puan oldu.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2'lik değer kaybıyla 115,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 58.143 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 24.725 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.