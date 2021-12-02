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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

02.12.2021 18:58
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan137,50125,0010,00Ziraat GMYO2,652,419,96Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan137,50125,0010,00
Ziraat GMYO2,652,419,96
Biotrend Çevre ve Enerji6,876,259,92
İskenderun Demir Çelik22,5421,007,33
Oyak Çimento7,907,426,47
İzmir Demir Çelik2,582,445,74
Türk Traktör211,90201,705,06
Torunlar GMYO4,093,904,87
Hektaş13,7113,114,58
Aydem Enerji6,916,624,38
Kardemir (D)9,358,964,35
Anadolu Efes26,2625,363,55
Emlak Konut GMYO2,362,283,51
Tofaş Oto Fabrikası90,6587,603,48
Çimsa34,8633,803,14
Ford Otosan253,50246,003,05
Yapı ve Kredi Bankası3,403,303,03
Türk İlaç Serum13,1512,792,81
Global Yatırım Holding2,232,172,76
Türk Telekom10,219,942,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İskenderun, Erbosan, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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