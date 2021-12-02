Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 137,50 125,00 10,00 Ziraat GMYO 2,65 2,41 9,96 Biotrend Çevre ve Enerji 6,87 6,25 9,92 İskenderun Demir Çelik 22,54 21,00 7,33 Oyak Çimento 7,90 7,42 6,47 İzmir Demir Çelik 2,58 2,44 5,74 Türk Traktör 211,90 201,70 5,06 Torunlar GMYO 4,09 3,90 4,87 Hektaş 13,71 13,11 4,58 Aydem Enerji 6,91 6,62 4,38 Kardemir (D) 9,35 8,96 4,35 Anadolu Efes 26,26 25,36 3,55 Emlak Konut GMYO 2,36 2,28 3,51 Tofaş Oto Fabrikası 90,65 87,60 3,48 Çimsa 34,86 33,80 3,14 Ford Otosan 253,50 246,00 3,05 Yapı ve Kredi Bankası 3,40 3,30 3,03 Türk İlaç Serum 13,15 12,79 2,81 Global Yatırım Holding 2,23 2,17 2,76 Türk Telekom 10,21 9,94 2,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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