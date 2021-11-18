Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYFF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,134273
|2,11
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126281
|2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,196235
|2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,270075
|2,09
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,129592
|2,08
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,165232
|2,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,019125
|2,04
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,012637
|2,02
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,101012
|2,01
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,189259
|2,01
Kaynak: AA
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