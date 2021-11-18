Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 13,422685 2,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,085886 2,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 12,755555 2,17 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,769035 2,05 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,114371 2,03 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 55,262308 3,64 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 63,887423 3,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 55,691619 3,30 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.008,514816 3,02 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 23,898815 2,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,305927 2,75 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,262790 2,67 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,328842 2,67 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,081437 2,56 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,403009 2,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,075581 2,61 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,188899 2,17 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,163343 2,06 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,038086 2,00 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070057 1,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,490762 3,83 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,400358 3,19 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,524935 3,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,713238 2,95 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,539910 2,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,041018 2,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,446469 2,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 4,057549 1,94 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,082429 1,83 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,475272 1,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 5,119310 1,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,051203 1,82 Inveo Portföy Altın Fon 1,294992 1,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,086466 1,75 Nurol Portföy Altın Fonu 1,198829 1,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,044410 0,06 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,005696 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,228195 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 88,628681 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,176540 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı

Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak

Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik

Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu

Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir

Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı