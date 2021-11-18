Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|13,422685
|2,25
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,085886
|2,24
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|12,755555
|2,17
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,769035
|2,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,114371
|2,03
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|55,262308
|3,64
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|63,887423
|3,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|55,691619
|3,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.008,514816
|3,02
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|23,898815
|2,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,305927
|2,75
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,262790
|2,67
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,328842
|2,67
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,081437
|2,56
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,403009
|2,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,075581
|2,61
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,188899
|2,17
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,163343
|2,06
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,038086
|2,00
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070057
|1,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,490762
|3,83
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,400358
|3,19
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,524935
|3,04
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,713238
|2,95
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,539910
|2,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,041018
|2,40
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,446469
|2,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,057549
|1,94
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,082429
|1,83
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,475272
|1,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,119310
|1,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,051203
|1,82
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,294992
|1,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,086466
|1,75
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,198829
|1,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044410
|0,06
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,005696
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,228195
|0,05
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|88,628681
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,176540
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi