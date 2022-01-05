Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, 2021 yılının ilk 11 ayında Eskişehir'deki teşvikli yatırımların tutarının 3,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi yatırımlarındaki artışın büyük bir süratle devam ettiğini belirterek, 2021 yılının ilk 11 ayında 2 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sağlayacak 105 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini kaydetti.

Söz konusu yatırımların toplam tutarının şimdiden 3,6 milyar liraya ulaştığını ifade eden Küpeli, şunları belirtti:

"Bu yatırımlar içinde sanayi sektöründeki yatırımların toplam ise 3 milyar lira tutarında. Toplam yatırımların yüzde 80'i sanayi yatırımlarından oluşuyor. Bu yatırım miktarı Eskişehir'deki tüm zamanların en yüksek sanayi yatırım miktarıdır. Muhtemelen aralık ayı verileri açıklandığında 2021 yılını, 4 milyar liraya yakın bir yatırım tutarıyla kapatmış olacağız. Gerçekleştirilen bu yatırımlar gelecek aylar için umut veriyor. Hayata geçen her bir yeni tesis daha fazla istihdam daha fazla üretim ve ihracat olarak ekonomimize katkı sağlayacak. Son 2 yıllık dönemde sanayi kuruluşlarımız ciddi bir yatırım ve üretim atağı içindeler."

Genişleme bölgesi yüzde 90 doluluğa ulaştı

Küpeli, mevcut OSB alanının tamamen dolduğuna değinerek, genişleme bölgesi olan İmişehir'deki OSB alanın da yüzde 90'a varan doluluk oranına ulaştığını aktardı.

Eskişehir OSB'de yatırım yapmak isteyen birçok firmadan talep aldıklarını belirten Küpeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yeni yatırım taleplerine cevap vermek için 2 ayrı bölgede yeni OSB alanlarının oluşturulmasına yönelik kamulaştırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu alanlarını yasal ve bürokratik süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılı içinde yatırımcılara tahsis etmeye başlayacağız. Eskişehir OSB yönetimi olarak, kentimizin sanayi ağırlıklı büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya yeni yılda da tüm hızımızla devam edeceğiz."