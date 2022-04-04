Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

04.04.2022 17:24
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Büyükşehir Belediyesinin Heykel'deki Tarihi Belediye Binasına giden Nebati, burada Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Buradan Bursa Valiliğine geçen Nebati, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığına giden Bakan Nebati, burada basına kapalı partililerle bir araya geldi.

Bakan Nebati'ye, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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