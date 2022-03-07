İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler' - Son Dakika
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İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'

07.03.2022 12:17

İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'KOCAELİ İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin de...

İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'

KOCAELİ İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin de fiyatları yükselttiği öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından "Ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler, hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "Galerici" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi. İkinci el araç alım satımda yetki belgesi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının en genç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar alınması gerektiğini söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, vatandaşları al-sat yapan kişilere karşı uyardı.

Fiyat farkı bu yüzden oluşuyor

Farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin araç alım satım ticareti yapmaya çalıştığını kaydeden Fahrettin Batı, şu ifadeleri kullandı: "Bu sektörde fiyat farkının oluşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de kayıt dışı ticaret. İnternet üzerinden, oto pazarlarından bir yılda bir kişi 3 araçtan fazla alım satım yapıyor. Şu anda bizim yetki ve yeterlilik belgemiz üçüncü defa uzatıldı. 31 Temmuz itibariyle yetki ve yeterlilik belgesi olmayan bireysel araç satışı yapan insanlar, noterde satış işlemi yapamayacak. Maliye zaten geçmişe dönükte olmak üzere şu anda tamamı kayıt altına alınıyor. Yani bu ülkede kayıt dışı gelir elde etmeyi bitiremediğimiz sürece araçlardaki oluşacak fiyat farkının önüne geçilemez. Bu tarz araç alım satımı yapan insanların bazıları yanlış beyanlarla vatandaşı dolandırıyor. Araç alacak olan vatandaşlarımıza kurumsal firmalardan araç alamaya özen göstersinler. Devletin istemiş olduğu 3 ay veya 5 bin kilometre garantiyi istesinler. Kim olursa olsun aracın ruhsat sahibi dışında kimseye para göndermesinler. Parayı araçları satın aldıkları kişilerin yani ruhsat sahibinin adına banka üzerinden göndersinler"

İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler'

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Ticaret, Tragger, Vergi, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler' - Son Dakika
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