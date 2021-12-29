Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29.12.2021 14:34
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,3264404,54
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon13,2482894,10
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,9892023,98
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1327343,98
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0585933,89
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF69,6975714,40
QNB Finans Portföy Gümüş BYF56,8759544,15
QNB Finans Portföy Altın BYF60,6749253,76
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.131,0876113,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1466794,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0587854,43
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9429434,38
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0680724,17
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0250524,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2194094,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1029264,49
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0972474,22
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2049043,64
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0887933,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,7033874,81
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,7519784,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,9953754,29
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1369334,05
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1685073,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,3000764,58
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,7636114,40
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,7614364,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0920354,25
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,9532684,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0568854,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0957434,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,1883064,47
TEB Portföy Altın Fonu0,1608934,44
Inveo Portföy Altın Fon1,4204594,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0263380,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1740900,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2500920,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0674520,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0633660,05

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

YORUMLAR
500

Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Tragger, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre..         
14:31
80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü! 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!         
14:18
DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar..         
14:11
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 Perakendecilerden güzel haber: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement