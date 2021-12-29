Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,326440
|4,54
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|13,248289
|4,10
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,989202
|3,98
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,132734
|3,98
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,058593
|3,89
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|69,697571
|4,40
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|56,875954
|4,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|60,674925
|3,76
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.131,087611
|3,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,146679
|4,74
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,058785
|4,43
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,942943
|4,38
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,068072
|4,17
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025052
|4,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,219409
|4,74
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,102926
|4,49
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,097247
|4,22
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,204904
|3,64
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,088793
|3,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,703387
|4,81
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,751978
|4,48
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,995375
|4,29
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,136933
|4,05
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,168507
|3,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,300076
|4,58
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,763611
|4,40
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,761436
|4,28
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,092035
|4,25
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,953268
|4,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,056885
|4,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,095743
|4,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,188306
|4,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,160893
|4,44
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,420459
|4,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,026338
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,174090
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,250092
|0,05
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,067452
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,063366
|0,05
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Kaynak: AA
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