Son dakika haberleri... realme, Batı Avrupa akıllı telefon pazarında 5'inci sıraya yükseldi

Akıllı telefon markası realme, 2021'de küresel pazarlarda büyümesini sürdürürken, kısa süre önce girdiği Batı Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi.

realme açıklamasına göre, şirketin pazar payı, geçen yılın son çeyreğinde dünya genelinde 30 pazarda ve 6 bölgede ilk 5 arasında, Filipinler ve Bangladeş'te ilk sırada yer aldı. Şirket, Almanya, Peru, Kolombiya ve Batı Avrupa bölgesi de dahil olmak üzere yeni bölgeye giriş yaptı.

Küresel pazarlarda önemli bir yer edinen realme, Canalys verilerine göre Hindistan'daki pazar payı 2020'nin son çeyreğine kıyasla yüzde 48 artarak yüzde 17'ye yükseldi. Şirket, Türkiye'de ise yüzde 46 büyüdü. realme, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarında pozitif büyüme kaydeden ilk 5 arasında tek marka oldu.

realme, Avrupa'da yüzde 450'ye yaklaşan yıllık büyüme oranıyla bölgedeki 4'üncü en büyük akıllı telefon markası haline geldi. Batı Avrupa'da yüzde 1.365 gibi yüksek bir büyüme oranını yakaladı ve ilk kez 5 akıllı telefon markası arasına girdi.

İtalya ve İspanya'da ilk 4'te

Markanın büyüme ivmesi, İspanya ve İtalya'da ilk 4, Almanya ve Hollanda'da ise ilk 5'e gelmesiyle daha da hızlandı. realme, Orta ve Doğu Avrupa'da yüzde 11 pazar payı elde etti ve 4. numarada yer aldı. Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Belarus, realme'nin ilk 3'e yükseldiği güçlü bir büyümeye tanık oldu.

Şirket, sahip olduğu özgün ve rekabetçi ürünleriyle hızlı büyümeye devam ederken, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da yeni bir atılım gerçekleştirdi ve Güneydoğu Asya'da ilk 5'teki yerini korudu.

Açıklamada görüşleri yer alan realme Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sky Li, henüz 3 yıl önce kurulan şirketin lider teknolojik yeniliklerinin meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

Li, "realme, müşterilere segmentte en iyi performansı sağlamaya odaklandı. 2021'de yıllık akıllı telefon satış hacmimiz önceki yıla göre yüzde 50 artışla 60 milyona ulaşarak rekor kırdı. 2022'de dünya çapında hayranlarımıza yeni ve heyecan verici ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.