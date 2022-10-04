Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi - Son Dakika
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Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi

04.10.2022 10:25

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını paylaştı. İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın yanı sıra bir de inografik paylaştı.

"EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMI"

Muş'un tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık."

Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Verileri göre eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. Ürün grupları bazında ise ihracat en çok ham madde, tüketim malları ve yatırım (sermaye) malları kategorilerinde gerçekleşti.

Son Dakika! İhracat eylül ayında yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar oldu
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Son Dakika Ekonomi Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi - Son Dakika
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