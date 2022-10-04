Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın yanı sıra bir de inografik paylaştı.
Muş'un tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık."
Verileri göre eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. Ürün grupları bazında ise ihracat en çok ham madde, tüketim malları ve yatırım (sermaye) malları kategorilerinde gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi - Son Dakika