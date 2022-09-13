İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi

"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Göksu, zam talebi sonrasında yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor. Takdir Aziz İstanbullularındır" ifadelerine yer vermişti.

SUYUN BİRİM FİYATI 11.69 TL'YE ÇIKTI

İBB Meclis toplantısında bugün İSKİ'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Bununla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken, kararın oy birliğiyle alındığı öğrenildi.