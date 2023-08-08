Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife

Serkan ergezer :

BU MİLLETE ÇOK İYİ OLDU RESMEN DARBE GÖRÜYOR MİLLET BEN NE YAPACAGİMİ SÖYLİM PARAM YOK DİCEM GEÇECEĞİM ARKADAŞ BU ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİNİZ ZAMLI MAAŞI ALAMADAN BU MİLLETE NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ CİKİN KÜRSÜYE AÇIKLAYIN BU BİR MILLETE DARBEDİR GÖÇ MÜLTECİ OLDUĞU GİBİ BU RESMEN MİLLETE DARBEDİR YÜKTÜR