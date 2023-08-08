Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife - Son Dakika
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Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife

08.08.2023 12:05

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Kararla tam bilet 15 lira, öğrenci 7,32 lira oldu. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 70 TL 'ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

TAM BİLT 15 TL

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam bilet 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen 7,09 liradan 10,74 liraya çıktı. Metrobüs ücreti 22,25 TL, Marmaray'da en kısa mesafe 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

ABONMAN ÜCRETLERİ

Zamla birlikte tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Minibüs ücretleri 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1.300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

YORUMLAR (3)
  • Erdinç Uzuner: Badi Ekrem seçim öncesi zam yok dedi, üç buçuk akbil 5 katı oldu maşallah,bizim ki Tunceli gezisinde,ne acayip işler, boş işlerle uğraşmaktan dibe vurdun maalesef. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Albert Einstein: Sözde Zam Yoktu Ekrem Bey, Sözde Zamlardan Etkilenmeyen, Akıllı Şehir İstanbul Olacaktı Ekrem Bey, Deprem Sorunu Başkan Seçilmeden Önce 4 Sene de Çözülmüş Olacaktı Açıklamanızda 100 senede Çözülmez Diyorsunuz Ekrem Bey, Reklamlara 600mTL Harcıyorsunuz, İstanbulumuz İçin Ne Yaptınız Ekrem Bey !!!! Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : BU MİLLETE ÇOK İYİ OLDU RESMEN DARBE GÖRÜYOR MİLLET BEN NE YAPACAGİMİ SÖYLİM PARAM YOK DİCEM GEÇECEĞİM ARKADAŞ BU ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİNİZ ZAMLI MAAŞI ALAMADAN BU MİLLETE NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ CİKİN KÜRSÜYE AÇIKLAYIN BU BİR MILLETE DARBEDİR GÖÇ MÜLTECİ OLDUĞU GİBİ BU RESMEN MİLLETE DARBEDİR YÜKTÜR Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife - Son Dakika
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