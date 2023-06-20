Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum

20.06.2023 14:25

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 11 bin 430 TL'ye yükseltilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BU RAKAM MAKUL BİR RAKAM MI?"

İşçi tarafı olarak görüşmelere katılan Türk-İş'e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi.

"SİZ BUNA İTİRAZ ETMEYECEKSİNİZ... BU DOĞRU DEĞİL"

Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 430 TL. Siz buna itiraz etmeyeceksiniz! Bu doğru değil. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı 'Sarı sendikalık'tır.

"İŞÇİNİN HAKKINI ARAMAK YİNE BİZE DÜŞTÜ"

Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü"

YORUMLAR (8)
  • Serkan Basar: Patron iş başkanı kurşun asker Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: Kaç Lira yapalım sen söyle yenilip seçime doymayan pehlivan? Cevap Yaz 38 48 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: konu kılıçdaroğlu'nun istifası mı, yoksa halk için yapacaklarını söyleyip buna fırsat verilmemiş olması mı ? ev kirası 15 bin TL, asgari ücret 11.400 TL sizler memnunsanız diyecek bir şey yok Cevap Yaz 48 22 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum - Son Dakika
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