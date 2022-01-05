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Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

05.01.2022 09:07
Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Gelen son dakika haberine göre Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yeniden baş role geçerken, bu akşam açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı pay piyasaları için risk oluşturmaya devam etse de yatırımcıların hastalığın kolay atlatıldığı ve ekonomilere korkulan etkiyi yapmayacağına ilişkin eğilimleri şimdilik fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 58,7'ye inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

JOLTS açık iş sayısı da Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine inerken, ABD'de işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, işinden ayrılanların artmaya devam etmesinin şirketler üzerindeki yüksek maaş baskısını, dolayısıyla da enflasyon beklentilerini yükselttiğini bildirdi.

Dünkü verilerden sonra Fed'in ilk faiz artışına mayısta gidileceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, martta ise yüzde 67 ihtimalle 15 baz puanlık bir faiz artışının fiyatlandığını belirtti.

Söz konusu fiyatlamalar hafta başından bu yana tahvil piyasasında etkili olan satışları desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65 seviyesine çıktı.

ABD'nin getiri eğrisindeki dikleşme sonrası teknoloji yoğun Nasdaq endeksi yüzde 1,33 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artışla kapanış rekoru kırdı. S&P 500 endeksi ise sınırlı düşüşle dün yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün satıcılı bir seyir izliyor.

Avrupa'da bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken, hareketlenen veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Almanya'da dün açıklanan makroekonomik verilere göre işsizlik yüzde 5,2'ye gerilerken, perakende satışlar aylık yüzde 0,6 artışla beklentileri geride bıraktı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise negatif seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye gerilemesinin ardından bugün 1,13 seviyelerinde yatay seyrediyor.

ABD'de teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir, Asya'da işlem gören teknoloji hisseleri ile yeni güne de taşındı.

Dolar/Japon yeni paritesi dün 116,3'le son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, şu sıralarda 116,1 seviyesinden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,25, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,32, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da yüzde 1,92 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.963,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün günü yüzde 2,52 artışla 13,4225'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunurken, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.980 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Aralık, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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