Son dakika: Manisa TSO'da 'ABD'de Yatırım İmkanları' toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "ABD'de Yatırım İmkanları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Göreve başladıkları günden itibaren Japonya'dan Sri Lanka'ya, Almanya'dan Rusya'ya, Macaristan'dan Özbekistan'a dünyanın dört bir yanından bir çok yabancı heyetleri Manisa'da ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, kendi sahipliğinde gerçekleşen ve ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Eli Lovely'nin de katılım sağladığı toplantıda "ABD'de Yatırım İmkanları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları sebebiyle çevrimiçi platformu üzerinden ve TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Eli Lovely, ABD Ticaret Müsteşarlığı, Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdoven, ABD Kalkınma Ajansı uzmanları, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri, Manisa iş dünyasının temsilcileri, proje ve iş geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar katılım sağladı.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, "Ülkemizin en eski odalarından biri olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa'da ticaret ve sanayinin gelişmesi için daima öncü olmaya kararlıdır. Manisa ticaret, sanayi, tarım ve turizm şehridir. Türkiye'nin en büyük 500 firmasının 24'ü Manisa'da bulunmaktadır. Ülkemizin ihracatını yapan en büyük 7 şehirden birisidir. Her türlü tarım ürününün yetiştiği verimli Gediz ovasına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin ve dünyanın en önemli sultani kuru üzüm üreticisidir. Nitekim ülkemizin toplam üretiminin yüzde 85'i, dünya üretiminin de yüzde 20'si Manisa'da yapılmaktadır. Manisa yatırım yapılabilirlik açısından da önemli bir cazibe merkezidir. Almanya, Japonya, Çin ve Amerikan firmalarının yatırım yaptığı bir şehirdir" dedi.

Konuşmalarına devam eden Hakan Kadayıfçılar, "Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Cumhuriyet döneminde, 1927 yılında NATO teatisi yoluyla başlamış ve ikinci dünya savaşından sonra hızla gelişmeye başlamıştır. Stratejik ortak olarak sürdürülen Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hukuki anlamda 1990 yılında uygulamaya geçilen bir dizi anlaşmalarla devam etmektedir. 1990 yılında yatırımların karşılıklı teşviki ve koruması anlaşması, daha sonra 1997 yılında çifte vergilemeyi önleme anlaşması ve 2000 yılında ticaret ve yatırım çerçevesi anlaşması imzalanmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılı itibarıyla 18 milyar dolar seviyesindedir. Ülkemizde yaklaşık 1874 Amerikan firması faaliyetlerine devam etmektedir. İki ülke arasında, 2021 döneminde yaklaşık 10,5 milyar dolar ihracat, 9,5 milyar dolar ithalat gerçekleşmiştir. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. İthalat sıralamasında ise dördüncü sıradadır. İki ülke arasında doğrudan yatırımlara bakıldığında ise yatırımların artmaya başladığı söylenebilir. Ülkemizde 2020 yılı itibariyle Amerikan doğrudan yatırım tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye, ABD'den en fazla makine ve mekanik parçalar, uçak ve uzay araçları, demir çelik, mineral yakıtlar ve yağlar ile elektrikli cihazlar ithal etmektedir. İhraç ettiği ürünler ise makine ve mekanik parçalar, otomotiv, halılar, taş ve çimento ve değerli taşlar gelmektedir. İki ülke arasında yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacminin yeterli olduğu söylenemez. Nitekim yapılan görüşmeler çerçevesinde ticaret hacminin 100 milyar dolara yükselmesi hedeflenmektedir. İşletmelerimizin, iş insanlarımızın hep birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarımızın karşılıklı olarak arttırılması için el birliği ile çalışmamız gerekir. Bu anlamda bugünkü toplantının hedeflenen dış ticaret tutarına ulaşmamız için büyük katkı sağlayacağını inanıyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda Manisa iş dünyasına ABD'de yatırım yapmanın avantajları ve yatırım vizesi konuları ile ilgili detaylar aktarıldı. Yapılan sunumlarının ardından ABD Ticari Ateşe yetkilileri gelen soruları cevaplandırdı. - MANİSA