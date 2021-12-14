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Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek - Son Dakika

Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek

14.12.2021 13:15
Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek

Son dakika: Marmara denizini denizanası istilasına teslim olmuş durumda. Denizanaları İstanbul Boğazı'nda da günlerdir yoğun olarak görülüyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor" dedi.

Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek

"DENİZANALARI BALIK STOKLARINI ETKİLİYOR"

Sıcaklığın artışı, ortam koşulları ve aşırı balık avcılığının denizanalarının artmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor. Onun dışında denizanaları yüzde 95'i su olan bir canlı. Balıkçıların balık tutmak istedikleri yerde denizanası varsa, ağların göz açıklıklarını kapatıyorlar ve balıkçının daha fazla yakıt harcamasına, sebep oluyor. Çoğu zaman balıkçı ağlarını çekemiyor bile. Birtakım müsilaj gibi bir olay meydana geliyor" diye konuştu.

Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek

"DENİZANALARI DOKUNDUĞUNUZDA KAŞINTI YARATABİLİR"

Prof. Dr. Okyar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tüm denizanaları yakıcı hücrelere sahiptir. Çünkü denizanaları besinlerini bu şekilde sağlar. Bu yakıcı hücrelerin seviyeleri var. Ancak Marmara Denizi'nde şu an aşırı artış gösteren ve Aydenizanası dediğimiz denizanalarının yakıcı hücreleri çok etkili değil. Ama cildiniz hassassa bu denizanalarına dokunduğunuzda bir kaşıntı yaratabilir. Kıyılarımızda böyle türler var mı? Diye sorarsanız 'evet' var. Ancak Marmara Denizi'nde çok nadir çıkıyorlar."

Geçen sene oluşan denizanası istilasına değinen Prof. Dr. Okyar, "Geçen sene lodos ve akıntı sistemine bağlı buzdağının görünmeyen kısmı görünmeye başlamıştı. Şimdi de geçen sene olduğu gibi bir durum söz konusu. Yoğun bir şekilde denizanaları var. Bizim bu süreçle ilgili yapabileceğimiz şey Marmara Denizi'ni koruma konusunda alınan kararların ciddi şekilde uygulanması" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek - Son Dakika Ekonomi


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