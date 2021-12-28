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Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz - Son Dakika

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

28.12.2021 13:58

Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik zam gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin" denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik gerçekleştirilen ek zammın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Twitter hesabından konuya ilişkin art arda paylaşımlarda bulunan Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz..." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.


''VERGİ MUAFİYETİ, EK ZAM TALEBİNİ KARŞILAMIYOR''

Vergi muafiyetinin tek başına yeterli olamayacağına da dikkat çeken Yalçın'ın açıklamasının devamı şu şöyle;

''Bürokratların doğru bilgiyi vermek, Siyasetin doğruları duymak, Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti tek başına EK ZAM talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz.

''EK ZAMAN TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ!''

Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik. "Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti" şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik. Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor, memura eşit gelir artışı değil dedik. Tablo sunduk. Ek zam talebimizi ısrarla yineledik...YİNELİYORUZ!''

İşte Yalçın'ın tweet'leri;

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
Son Dakika! Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam tepkisi: Memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
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Ali Yalçın, Memur Sen, Emekli, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz - Son Dakika
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