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Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı - Son Dakika

Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı

07.01.2022 15:00
Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı

Son dakika... Memur ve emekliye ek zam talebini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde memur ve emekliye ek zammın yanı sıra TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemeleri de ele alınıyor.

''BU MADDEDEN UTANÇ DUYUYORUM''

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usul üzerine söz talep ederek, teklifin, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacağına dair birinci maddesini eleştirdi. Kuşoğlu, bir ülkenin Merkez Bankası'na emanet edilmiş yabancı değerlere zaten haciz gelemeyeceğini ifade ederek, maddenin geri çekilmesini istedi. Paylan, esnafa bile haciz gitme olasılığından bahsedildiğinde hiç kimsenin o esnafa borç vermeye yanaşmayacağını, esnafın batacağını savunarak, bu maddeden dolayı utanç duyduğunu ve hayretler içinde olduğunu söyledi.

Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de teklifin her maddesinin, Türkiye için çok faydalı olduğunu öne sürdü. Aydemir, bahsedilen maddenin, diğer ülkelerin merkez bankalarının açtığı hesaplarla ilgili olduğunu, hesap açtıran ülkenin garanti altına alındığını, utanç verici bir şey olmadığını söyledi.

TEKLİF 7 MADDEYLE İLGİLİ

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, verilen teklifte, bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla ilgili kanunda önemli değişiklikler öngördüklerini, teklifin 7 maddesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Öztürk, yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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