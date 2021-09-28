Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durumu da paylaştı. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 120 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci halen yaşıyoruz. Küresel üretim talep artışına yetişemedi. Pandemide politika tepkileri çok güçlü oldu. Ekonomilerin durma noktasına geldiği bu dönemde finansal sistemin faaliyete devam etmesi açısından Merkez Bankaları'nın müdahaleleri yerinde olmuştur.

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLER PİYASALARI KORUDU"

Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

"EMTİA FİYATLARI YÜKSEK ENFLASYONDA ETKİLİ OLDU"

Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. TDİ sanayi sektörünün katkısıyla toparlanmaya başladı. Yüksek enflasyonun yansıması Merkez Bankası tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda çok etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

"NORMALLEŞME HIZ KAZANDIKÇA FİYATLAR NORMALE DÖNECEK"

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasını yaşadı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı. Pandeminin yarattığı koşullar fiyatlardaki artışı açıklamak için yeterli değil. Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz. Gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışı gözlemleniyor, enflasyona etkisi yüksek.

"REZERVLER 120 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 120 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu."