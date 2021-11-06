Son dakika! İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Bu gelişme sonrası Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlara kapatıldı, uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
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6.11.2021 11:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı - Son Dakika