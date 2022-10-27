Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

27.10.2022 08:36

Şirketler, 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil etmesi durumunda vergi avantajını kullanabilecek. Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

Kurumların Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.

30 EYLÜL BİLANÇOSU İÇİN GEÇERLİ OLACAK

KVK geçici 14/4. maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.

İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Gıda ve içecek sektörü KDV iadesini öne çeken düzenlemeden memnun Gıda ve içecek sektörü KDV iadesini öne çeken düzenlemeden memnun Hazine, 2 tahvil ihalesinde 6,1 milyar lira borçlandı Hazine, 2 tahvil ihalesinde 6,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:32 AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi
09:12 Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık
09:03 Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli
08:49 Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu
08:39 TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
08:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
08:37 İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok
08:22 Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
08:01 Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor
07:44 Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine taze kan! Hababam Sınıfı efsanesi kadroya dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 09:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement