Son dakika tatilcilerine 'dolandırıcı' uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyonlarını son dakikaya bırakan tatilcilere, dolandırıcı uyarısı geldi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, web sitelerinde yanıltıcı reklam içeren, şahsi IBAN numaralarına havale isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini, güvenilir rezervasyonun dijital doğrulama sistemi olan acente sitelerinden yapılması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm bölgelerinde yerli tatilci hareketliliği başladı. Özellikle Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, bu rakamın ilerleyen günlerde daha da artması öngörülüyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 9 günlük idari izin açıklamasının ardından başlayan yerli turist akışının son günlerde artarak devam ettiğini bildirdi. Müşteri memnuniyeti yüksek olan otellerin çok öncesinden rezerve edildiğine dikkat çeken Turgut, geriye kalan müsait otellerin de bayram tatiliyle birlikte doluluk yaşamaya başladığına değindi. Turgut, "Diğer müsait oteller de bayramla birlikte doluluğa ulaşacaktır. 9 gün boyunca yüzde 90 civarı bir doluluk oranı bekliyoruz. En çok tatilci İstanbul ve Ankara ağırlıklı. İç Anadolu'dan Konya ve Kayseri'den de bölgemize gelişler oldukça yoğun" dedi.

Dijital doğrulama sistemi

Son dakika tatilcileri dolandırıcılar konusunda uyaran Turgut, web sitesi üzerinden yapılmak istenen rezervasyonda dijital doğrulama sisteminin mutlaka aranmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Acentelerin büyüğünden küçüğüne bu sistemi kullandığına dikkati çeken Turgut, "Dijital doğrulama sistemi varsa zaten, güvenilir bir seyahat acentesi ya da organizatörü diyebiliriz. Diğer yanıltıcı reklam içeren, web sayfasında farklı içerikler olan ya da son anda inanılmaz bir fiyata satmaya çalışan ve şahsi IBAN numaralarına havale isteyenlere itibar edilmemesi gerekiyor. Sitenin en altında bir logomuz var. Oraya tıkladığınız zaman TÜRSAB'a link veriyor" ifadelerini kullandı.

Dış pazardaki son durum

Son olarak dış pazardaki son durumu da değerlendiren Turgut, Rusya-Ukrayna pazarında yaşanan ciddi sıkıntının devam ettiğini ve bunun dış turizme olumsuz yansıdığını ifade etti. Avrupa pazarındaki rezervasyon akışının artarak devam ettiğini de sözlerine ekleyen Turgut, "Bu yıl bir rekor yılımız olmayacak ama kötü yıllardan daha iyi bir yıl olacağı yönünde beklentimiz var. Avrupa'dan en çok Alman, İngiliz, Polonya, Balkan ülkelerinden rezervasyonlar gelmekte" diye konuştu. - ANTALYA