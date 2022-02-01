Son Dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre, TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını Merkez Bankası belirleyecek. Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI DA FAYDALANABİLİR

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Dolar, euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINDA SON DURUM

Öte yandan kurdaki yükselişi engellemek amacıyla getirilen korumalı Türk lirası mevduat hesabının toplamı 225 milyar liraya yaklaştı. Döviz hesaplarından dönüşen tutar ise 72 milyar lira oldu.