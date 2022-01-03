Son Dakika! TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı! Son 19 yılın zirvesi!

TÜİK'in açıkladığı rakama göre tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.

Yıllık bazda gıda fiyatlarında yüzde 44 ve ulaştırmada yüzde 54 artış kaydedildi.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayı enflasyonunu yüzde 19,35 olarak duyurmuştu.

İşçi, memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişiyi alakadar eden aralık ayı enflasyon rakamı; işçi, memur ve emeklilere yapılacak zammın çerçevesini belirleyecek.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4 ila yüzde 37,3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30.7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5,5 ila yüzde 14,6 bandında yer alıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomiste göre deekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesapladı.