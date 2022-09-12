TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı

12.09.2022 10:05

TÜİK, Temmuz 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşirken, 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %47,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuzda 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7, kadınlarda ise %34,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuzda 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 olarak tahmin edildi.

YORUMLAR
500
Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti Bakan Nebati, sanal ticarete yönelik mali denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması Bakan Nebati, sanal ticarete yönelik mali denetim sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Gram altın haftaya düşüşle başladı! 1.006 liradan alıcı buluyor
10:05 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı
09:40 MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü
09:31 Oyuncu Eda Ece, meslektaşı Ebru Şahin'i sildi! Sevgilisini hedef alan paylaşımda bulunduğu iddia ediliyor
09:26 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesinde uygulanacak güvenlik protokolü belli oldu: Özel uçak ve zırhlı araç kullanmak yok
09:21 Kamala Harris'in üvey kızı podyumda göğüslerini açtı
09:16 Darbeciler 50 kişiyi idam etti! Türkiye'nin kara lekesi 12 Eylül
09:19 CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır
09:02 1980'de darbecilerin idam ettiği ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyi soy isimlerini geri istiyor: Annem, babam bana vasiyet etti
08:46 Türkiye-Yunanistan gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu: Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var, ikisinin de oyları düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 10:23:38. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Türkiye genelindeki işsiz sayısı temmuz ayında 113 bin kişi azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement