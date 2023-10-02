Son Dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak - Son Dakika

Son Dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak

Son Güncelleme: 02.10.2023 12:33

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteli gençlere tanımlanacak aylık 10 GB ücretsiz internet hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Operatörlerle görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine toplantısının ardından üniversiteli gençlere bir dizi müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz internet hizmetinin bu ay başlayacağını bildirdi.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Bakan Uraloğlu, "3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. Proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ücretsiz internet uygulamasıyla ilgili de, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Vergisiz telefon satışı Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacak. İşte kriterleri karşılayan modeller:

CASPER

  • VIA X30,
  • VIA X30 Plus
  • VIA M35

GENERAL MOBİLE

  • GM 24 Pro
  • GM 23
  • GM 23 SE
  • GM 22S
  • GM 22 Pro
  • GM 22 Plus

OMİX

  • X300
  • X400
  • X500
  • X600
  • X700
  • X3
  • X5

POCCO

  • Pocco C40

REEDER

  • S19 Max
  • S19 Max Pro
  • S19 Max Pro S
  • S23 Pro Max

REALME

  • Realme 10
  • C55
  • C53,
  • SAMSUNG
  • Galaxy A04e
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A14
  • Galaxy A24
  • Galaxy A04s
  • Galaxy A32
  • Galaxy A23
  • Galaxy M14 5G
  • Galaxy M13

TCL

  • 303
  • 30 SE

XİAOMİ

  • Redmi 9C
  • Redmi 9T
  • Redmi 10
  • Redmi 10C
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 12
  • Redmi 12

VİVO

  • Y15s
  • Y16
  • Y21
  • Y22s
  • Y35
  • Y36

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak - Son Dakika


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