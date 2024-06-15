Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi

Deniz Akkaya\'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi

Deniz Akkaya'nın bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına olan 16 yaşındaki kızı, dün akşam baba Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.

15.06.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlenmiş ve polisler sayesinde kurtarılmıştı. Akkaya, yaşananların ardından kızını burnunun sürtmesi için devlet korumasına verdiğini söyledi. Uzun süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altında olan 16 yaşındaki Ayşe, dün babasına kavuştu.

BABA VE KIZ KAVUŞTU

Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin de yaşananların ardından kızının velayetini almak için 29 Mayıs'ta dava açtı. X hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya, velayetinin kendisinde olan kızının yaz tatilini babasıyla geçirmesi için izin kağıdını verdiğini duyurdu. Bunun üzerine Önbilgin, dün akşam devlet korumasındaki kızına kavuştu.

"AYŞE'NİN YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; avukat Şeyda Yıldırım, anne ve babanın kavuşma anını yayınlayarak "8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi'nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe'nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe'nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir" dedi.

AKKAYA: KIZIM, BENİM İZNİMLE YAZ TATİLİNİ BABASIYLA GEÇİRECEK

X hesabından yaptığı paylaşımda kızının yaz tatilini babasının yanında geçireceğini söyleyen Deniz Akkaya, "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi? Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Efe Önbilgin, Deniz Akkaya, Baba, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aykut Keskiner: Allahım kimseyi para ile sınama Yarabbi 28 3 Yanıtla
    Emre Ergul: Kanki beni sınasın parayla :)) 15 5
  • Kemal Demir: Mahkeme babaya vermiş velayeti işte. Denizcim geçmiş olsun 19 1 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: Çocuk yapmadan once akil sagligi raporu ile cocugu ruh ve beden sagligina zarar vermeden bakip buyutecek , sevgi ve egitim verebilecek olgunluktadir raporu aldirmak lazim. 12 1 Yanıtla
  • Ankara null: bu isin sonu kotu 4 0 Yanıtla
    Soğan Cücüğü: Boş yapma. Sen bayramdan bayrama konuş 1 0
  • Soğan Cücüğü: Amerika’da çok güzel bir program var hoşumagitmişti aksilik yapan bu gençleri anne babalara karşı çıkan bana telefon almazsan okula gitmem her şey yapmam ben bunu yapmam cezaevlerine götürüp bir ya da iki gece orada kalmalarını sağlıyorlar empati kurmak lazım. Oradaki kadınları da hayatın ne kadar zor olduğunu çocuklara eziyet edebildikleri kadar ettikleri fakat hepsinin bir tiyatro olduğu amaç farkındalık yaratmak. 0 0 Yanıtla

12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement