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Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

03.12.2021 09:35
Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.060 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.060 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.075,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 2.060,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.042,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.049,50 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etse de iyimserliğin korunması dikkati çekiyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.075 puanın direnç, 2.030 ve 2.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Aralık, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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