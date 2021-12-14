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Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

14.12.2021 09:37
Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.375 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.375 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.383,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 2.375,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 4,7 üzerinde 2.339,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak yurt içi piyasaların alış ağırlıklı seyirle pozitif ayrıştığını kaydetti.

Bugünden itibaren takip edilecek merkez bankaları kararlarının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.450 puanın direnç, 2.290 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Borsa İstanbul, Omicron, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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