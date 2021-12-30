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Son Dakika: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek - Son Dakika

Son Dakika: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek

30.12.2021 19:31

Son dakika: Dünden bu yana doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla akaryakıt fiyatlarına hemen zam yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya ve İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BENZİN FİYATLARI

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek - Son Dakika
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