Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!

Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, "2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alış verişinde bulunulması" gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

PLASTİK POŞET 2022 YILINDA DA AYNI FİYATTAN SATILACAK

Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi. 2019 yılında başlatılan uygulama dâhilinde plastik poşetler adet başına ve vergiler dâhil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu. Söz konusu tutar 2020 ve 2021 yıllarında da değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edilmişti.

ZİNCİR MARKETLER YÜZDE 100 ZAM TALEP ETTİ

Zincir marketler, 2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte 25 kuruştan satılan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep etti. Ancak bakanlık verdiği kararla talebe olumsuz yanıt verdi.

KULLANIMI YÜZDE 75 AZALDI

2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkemizde plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan "sera gazı salınımının azaltılması" noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu.

2021 yılı sona erdiğinde, uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olacağı öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.

İLGİLİ MEVZUAT

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 13'üncü maddesinde yer alan "Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir" hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan "Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur" hükmü esas alınıyor.