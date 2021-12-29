Son enflasyon verileri, 3 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Vatandaşlar ise cebine doğrudan yansıyan bu oranların yüksek olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda yapılan anketler ise açıklanacak enflasyon verilerine ışık tutuyor.

BLOOMBERG ANKETİNDE YÜZDE 29,59 OLDU

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından 22 kurumun katılımıyla hazırlanan ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,59 olarak kaydedildi. Enflasyonun bu seviyeyi görmesi durumunda Türkiye'de yıllık enflasyon Kasım 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak. Ankette yıllık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 37,3 olurken, en düşük beklenti ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Ankette aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 8,1 oldu. Aylık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 14,6 seviyesinde belirlenirken, en düşük beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

REUTERS ANKETİ ORAN YÜZDE 30,6 SEVİYESİNDE

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4 ila yüzde 37,3 arasında değişiyor. Buna göre; enflasyonun, aralık ayında 19 yılın zirvesi olan yüzde 30,6'ya yükselerek yıl sonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5,5 ila yüzde 14,6 bandında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA YÜZDE 21,31 OLMUŞTU

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Bu rakamlarla enflasyon 3 yılın zirvesine çıkmıştı.

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.